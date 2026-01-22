В День Соборности многие политики и медийные личности поздравляют украинцев и отмечают, что мы все должны объединиться ради победы и окончания войны. Народный депутат Алексей Гончаренко также подчеркнул, что рано или поздно в Украине восторжествует нормальность и адекватность, а война закончится.

В Верховной Раде заговорили о нормальности: к чему призывают

"Сейчас очень сильное ощущение, что нас оккупировали в медиапространстве кучка людей, которые навязывают нам бесконечно какой-то странный нарратив: то говори, так говори, то не говори, того не слушай, то не читай, а вот этот зашквар, а тот не зашквар, а вот тот пошутил не так. И вот это все превращается в такую понятную дихотомию: ты за Мандзюк, призывающую бить русскоязычных детей, или Алхим, которая говорит, что путин молодец. И человек между этими двумя полюсами ищет: так за кого он? Не нужно ни туда, ни сюда. Надо быть собой. Нас, нормальных людей, в этой стране — 99%. Это не страна Мандзюк или Алхим. Это – наша страна", – отмечает нардеп.

Он также подчеркивает, что очень остро в Украине стоит языковой вопрос, и некоторые люди пытаются разделить и рассорить украинцев.

"Меня раздражает этот тон об "украинизации" Харькова. Это когда такое случилось, что мы должны украинский Харьков украинизировать? Что это значит? Харьков — неотъемлемая часть нашей страны. Как и Одесса. Как и Львов. Как и Запорожье. Как и Днепр. Мы и есть Украина. Не существует каких-то правильных и неправильных украинцев. Нельзя украинизировать то, что И ТАК ЕСТЬ УКРАИНА", – подчеркнул политик.

По словам Гончаренко, все это рано или поздно пройдет, наступит мир, а украинцы в нормальной стране будут жить.

"Рожать детей. Играть в футбол. Смотреть Холостяк. Ходить в Атлас. Все эти люди, которые бегают, всех отменяют, все кенселят и рассказывают о том, кто и как, и что должно думать и говорить, — временщики. Никогда в своей жизни ничего не построили. А мы с вами строили, строим и отстроим. Обнимаю каждого. Нас гораздо больше, чем вам кажется. Вы не одни ", – резюмировал политик.

