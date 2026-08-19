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У «Слузі народу» визначилися: кого підтримають на ключові посади в уряді

Фракція зустрілася з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою і заявила про підтримку кандидатур, запропонованих Володимиром Зеленським

19 серпня 2026, 12:36
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Кравцев Сергей

Фракція "Слуга народу" провела зустріч із кандидатами на ключові посади в українському уряді – Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою. За підсумками розмови депутати заявили, що підтримують рішення президента Володимира Зеленського щодо запропонованих кандидатур. Про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія. 

У «Слузі народу» визначилися: кого підтримають на ключові посади в уряді

Давид Арахамія. Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що внесення кандидатур міністра оборони та міністра закордонних справ є виключною компетенцією президента, а фракція підтримує запропонований главою держави кадровий курс.

Щодо Андрія Сибіги у фракції зазначили, що він є досвідченим дипломатом і добре відомим членам команди. На думку депутатів, він не потребує додаткових рекомендацій, а головним завданням має стати продовження роботи, яку дипломат веде вже тривалий час.

Окремо під час зустрічі обговорили кандидатуру Євгенія Хмари. За словами Арахамії, він є бойовим офіцером, який неодноразово ризикував життям, захищаючи Україну, а також добре зарекомендував себе на військовій службі та під час виконання обов’язків міністра оборони.

Хмара представив депутатам своє бачення подальшої роботи оборонного відомства. Серед головних пріоритетів – перехоплення стратегічної ініціативи, перенесення війни на територію противника, збереження людського потенціалу, розвиток військових технологій та зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Також кандидат виступає за збереження ефективних напрацювань Міністерства оборони та фахівців, які вже довели свою результативність.

У "Слузі народу" заявили, що поділяють такий підхід. Фракція готова підтримати кандидатуру Євгенія Хмари під час голосування у Верховній Раді, що фактично демонструє консолідовану позицію президентської політичної сили щодо майбутніх кадрових рішень.

Також видання "Коментарі" повідомляло – таємні переговори України та РФ: що в Раді розповіли про роль Арахамії.




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