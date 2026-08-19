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В «Слуге народа» определились: кого поддержат на ключевых должностях в правительстве

Фракция встретилась с Андреем Сибигой и Евгением Хмарой и заявила о поддержке кандидатур, предложенных Владимиром Зеленским

19 августа 2026, 12:36
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Кравцев Сергей

Фракция "Слуга народа" провела встречу с кандидатами на ключевые посты в украинском правительстве – Андреем Сибигой и Евгением Хмарой. По итогам разговора депутаты заявили, что поддерживают решение президента Владимира Зеленского по поводу предложенных кандидатур. Об этом сообщил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

В «Слуге народа» определились: кого поддержат на ключевых должностях в правительстве

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что внесение кандидатур министра обороны и министра иностранных дел является исключительной компетенцией президента, а фракция поддерживает предложенный главой государства кадровый курс.

Относительно Андрея Сибиги во фракции отметили, что он опытный дипломат и хорошо известные члены команды. По мнению депутатов, он не нуждается в дополнительных рекомендациях, а главной задачей должно стать продолжение работы, которую дипломат ведет уже длительное время.

Отдельно во время встречи обсудили кандидатуру Евгения Хмары. По словам Арахамии, он является боевым офицером, который неоднократно рисковал жизнью, защищая Украину, а также хорошо зарекомендовал себя на военной службе и при исполнении обязанностей министра обороны.

Облако представило депутатам свое видение дальнейшей работы оборонного ведомства. Среди главных приоритетов – перехват стратегической инициативы, перенесение войны на территорию противника, сохранение человеческого потенциала, развитие военных технологий и укрепление оборонно-промышленного комплекса.

Также кандидат выступает за сохранение эффективных наработок Министерства обороны и специалистов, уже доказавших свою результативность.

В "Слуге народа" заявили, что разделяют такой подход. Фракция готова поддержать кандидатуру Евгения Хмары во время голосования в Верховной Раде, что фактически демонстрирует консолидированную позицию президентской политической силы по поводу будущих кадровых решений.

Также издание "Комментарии" сообщало – тайные переговоры Украины и РФ: что в Раде рассказали о роли Арахамии.




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