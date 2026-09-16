У Раді зробили тривожну заяву: на скільки місяців вистачить грошей на зарплати військовим

У державному бюджеті України може не вистачити коштів навіть на два місяці виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко в ефірі "Вечір.LIVE".

Зарплати військових. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, йдеться не про підвищення виплат, а збереження базового рівня грошового забезпечення. Він стверджує, що фінансові ресурси, які планувалося використати протягом останніх місяців року, вже фактично витрачаються.

"У нас немає коштів навіть на виплату зарплат протягом двох місяців", — заявив Івченко, наголосивши, що ситуація з державними фінансами, за його оцінкою, є вкрай складною.

Депутат вважає, що вирішити проблему виключно за рахунок внутрішніх ресурсів неможливо. За його словами, необхідні зміни до державного бюджету, а також прискорене надання фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів.

Івченко окремо зазначив, що зараз питання полягає у забезпеченні вже передбачених виплат військовослужбовцям. Про підвищення грошового забезпечення, за його словами, поки що не йдеться.

Заява прозвучала на тлі значного навантаження на український бюджет через війну. За даними Reuters, за перші вісім місяців 2026 року доходи бюджету України виявилися нижчими за запланований рівень приблизно на $1,35 млрд, а витрати на оборону досягли близько $42 млрд. При цьому військові витрати вже перевищують обсяг коштів, який країна формує за рахунок внутрішніх доходів та запозичень.

Таким чином, питання додаткового зовнішнього фінансування залишається одним із ключових для спроможності України продовжувати фінансування сектору оборони та соціальних зобов'язань.

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