В Раде сделали тревожное заявление: на сколько месяцев хватит денег на зарплаты военным

В государственном бюджете Украины может не хватить средств даже на два месяца выплат денежного обеспечения военнослужащим. Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко в эфире "Вечер.LIVE".

Зарплаты военных. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, речь идет не о повышении выплат, а о сохранении базового уровня денежного обеспечения. Он утверждает, что финансовые ресурсы, которые планировалось использовать в последние месяцы года, уже фактически расходуются.

"У нас нет средств даже на выплату зарплат в течение двух месяцев", — заявил Ивченко, подчеркнув, что ситуация с государственными финансами, по его оценке, является крайне сложной.

Депутат считает, что решить проблему исключительно за счет внутренних ресурсов невозможно. По его словам, необходимы изменения в государственном бюджете, а также ускоренное предоставление финансовой поддержки со стороны международных партнеров.

Ивченко отдельно отметил, что сейчас вопрос заключается в обеспечении уже предусмотренных выплат военнослужащим. О повышении денежного обеспечения, по его словам, речь пока не идет.

Заявление прозвучало на фоне значительной нагрузки на украинский бюджет из-за войны. По данным Reuters, за первые восемь месяцев 2026 года доходы бюджета Украины оказались ниже запланированного уровня примерно на $1,35 млрд, а расходы на оборону достигли около $42 млрд. При этом военные расходы уже превышают объем средств, который страна формирует за счет внутренних доходов и заимствований.

Таким образом, вопрос дополнительного внешнего финансирования остается одним из ключевых для способности Украины продолжать финансирование сектора обороны и социальных обязательств.

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