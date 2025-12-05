У Раді зробили цинічну заяву, чому не підвищувати виплати нардеп було не можна

Народний депутат, колишній член забороненої ОПЗЖ Анатолій Бурміч опинився в центрі скандалу після своїх коментарів щодо підвищення виплат для парламентарів. Як інформує портал "Коментарі", у прямому ефірі Новини Live він заявив, що депутат "повинен бути незалежним" і "не має ходити в рваних штанах", що й викликало хвилю критики в соцмережах.

Зарплати нардепів. Фото: з відкритих джерел

Бурміч назвав дискусії навколо збільшення видатків на нардепів "популізмом" і наголосив, що власне зарплату депутатам підняли лише на 3 тисячі гривень – із 30 до 33 тисяч. З урахуванням надбавок, за його словами, він отримує близько 50 тисяч гривень. Усі інші кошти, які викликали суспільне обурення, політик назвав "утриманням".

За словами нардепа, із цих сум фінансується робота його помічників, відрядження та інші супутні витрати. Він уточнив, що його помічники отримують 42 та 50 тисяч гривень відповідно, а також підтвердив, що має власного водія. Попередній обсяг коштів на утримання депутата — 63 тисячі гривень – Бурміч назвав "катастрофічно недостатнім".

Політик також заявив, що "справжню розкіш" демонструють не незалежні депутати, а ті, хто живе "на спонсорські гроші". На його думку, це робить їх лобістами. Бурміч наполягає, що народний обранець має мати гідний рівень забезпечення, аби представляти Україну на міжнародних зустрічах і не їздити "на Запорожці", а на "нормальній машині", бо це — "обличчя країни".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у середу, 3 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ухвалення держбюджету-2026 у другому читанні та в цілому. Як оцінюєте сам факт голосування та власне головний фінансовий документ країни, в якому, як запевняє прем'єр-міністр Юлія Свириденко, більша частина витрат піде на оборону та безпеку України? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – зарплати в Україні значно нижчі, ніж у європейських країнах. У Раді пояснили, у чому причини.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3-5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7-10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це, за його словами, означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках.



