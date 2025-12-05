В Раде сделали циничное заявление, почему не повышать выплаты нардепа было нельзя

Народный депутат, бывший член запрещенной ОПЗЖ Анатолий Бурмич оказался в центре скандала после своих комментариев по поводу повышения выплат для парламентариев. Как сообщает портал "Комментарии", в прямом эфире Новости Live он заявил, что депутат "должен быть независимым" и "не должен ходить в рваных штанах", что и вызвало волну критики в соцсетях.

Зарплаты нардепов. Фото: из открытых источников

Бурмич назвал дискуссии вокруг увеличения расходов на нардепов "популизмом" и подчеркнул, что зарплату депутатам подняли всего на 3 тысячи гривен – с 30 до 33 тысяч. С учетом надбавок, по его словам, он получает около 50 тысяч гривен. Все остальные средства, вызвавшие общественное возмущение, политик назвал "содержанием".

По словам нардепа, из этих сумм финансируется работа его помощников, командировки и другие сопутствующие расходы. Он уточнил, что его помощники получают 42 и 50 тысяч гривен соответственно, а также подтвердил, что у него есть собственный водитель. Предыдущий объем средств на содержание депутата – 63 тысячи гривен – Бурмич назвал "катастрофически недостаточным".

Политик также заявил, что "настоящую роскошь" демонстрируют не независимые депутаты, а живущие "на спонсорские деньги". По его мнению, это делает их лоббистами. Бурмич настаивает, что у народного избранника должен быть достойный уровень обеспечения, чтобы представлять Украину на международных встречах и не ездить "на Запорожце", а на "нормальной машине", потому что это — "лицо страны".

