В Раде запустили процедуру отставки Сырского: депутаты обращаются к Зеленскому

В Верховной Раде стартовал сбор подписей под депутатским запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, согласно Конституции именно президент как Верховный главнокомандующий принимает решение о назначении и увольнении руководства ВСУ. В то же время, народные депутаты имеют право обратиться к главе государства с официальным депутатским запросом. Для этого документ должен получить поддержку не менее 226 парламентариев.

В проекте обращения содержатся три ключевых предложения. Прежде депутаты призывают президента рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Также они предлагают назначить нового руководителя украинской армии, ориентируясь, прежде всего, на профессиональную эффективность и достижение измеряемых технологических результатов в ведении войны.

Отдельным пунктом парламентарии предлагают ввести регулярную отчетность высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады. Такие отчеты, по замыслу авторов инициативы, должны проходить в закрытом режиме с учетом национальной безопасности.

Железняк сообщил, что сбор подписей будет продолжаться до понедельника, а приобщиться к обращению может каждый народный депутат. В то же время, он не уточнил, сколько парламентариев уже поддержали документ.

Офис президента не комментировал депутатскую инициативу, а никаких официальных решений по кадровым изменениям в военном руководстве Украины не принималось.

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