Народний депутат Україні від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко наголосив, що потрібно не розкидуватися талантами, які є в Україні, а пробачати та приймати.

У Раді закликали пробачити Ломаченка, Лободу і Дорна: «Не будемо розкидуватися»

Він наголосив, що в Україні існує враження, що ми трошки особливіші за інші народи. Що ми більш талановиті, більш розумніші, більш кращі.

"Я буду єдиним політиком, який скаже вам правду. Ні.

Ми так само талановиті, як німці, французи чи поляки. У нас такий самий процент талановитих науковців, бізнесменів, спортсменів, артистів.

Просто німці живуть краще бо вони борються за таланти. Знаходять таланти і вся система допомагає цьому таланту розкрити весь свій потенціал.

Американці наприклад просто зробили таку країну в яку всі світові таланти переїжджають. І мріють туди переїхати.

А ми – розкидуємось", – заявив політик.

За словами Гончаренка, нам потрібно менш критично ставитися до артистів та спортсменів, які "схибили" під час війни, не відштовхувати, а пробачати та приймати.

"У нас, якщо Іван Дорн сказав щось не те (ВИБАЧИВСЯ!) то цього не достатньо. Він має просто перестати співати назавжди. І стояти на колінах.

Якщо Василь Ломаченко заплутався в церквах (він — спортсмен, а не теолог), то ми його змішаєм з гівном. Він нам не треба.

Якщо умовна Світлана Лобода — вибачилась за роботу в росії, то все одно вона нам не потрібна.

І так далі. Цей список можна продовжувати.

І це ключова проблема.

Наше завдання не виштовхувати людей, а приймати. Ми маємо будувати країну в ЯКІ ХОЧУТЬ ЖИТИ, А НЕ З ЯКОЇ ХОЧУТЬ ТІКАТИ.

І 99 відсотків українців це розуміють. І готові це робити. Адекватність — переможе! Тримаймось!", – наголошує нардеп.

