logo_ukra

BTC/USD

112421

ETH/USD

3984.09

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада У Раді закликали пробачити Ломаченка, Лободу і Дорна: «Не будемо розкидуватися»
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді закликали пробачити Ломаченка, Лободу і Дорна: «Не будемо розкидуватися»

Нардеп Гончаренко закликав зберігати ті таланти, що в нас вже є, а не розкидуватися ними

29 жовтня 2025, 11:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат Україні від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко наголосив, що потрібно не розкидуватися талантами, які є в Україні, а пробачати та приймати.

У Раді закликали пробачити Ломаченка, Лободу і Дорна: «Не будемо розкидуватися»

У Раді закликали пробачити Ломаченка, Лободу і Дорна: «Не будемо розкидуватися»

Він наголосив, що в Україні існує враження, що ми трошки особливіші за інші народи. Що ми більш талановиті, більш розумніші, більш кращі.

"Я буду єдиним політиком, який скаже вам правду. Ні.

Ми так само талановиті, як німці, французи чи поляки. У нас такий самий процент талановитих науковців, бізнесменів, спортсменів, артистів.

Просто німці живуть краще бо вони борються за таланти. Знаходять таланти і вся система допомагає цьому таланту розкрити весь свій потенціал.

Американці наприклад просто зробили таку країну в яку всі світові таланти переїжджають. І мріють туди переїхати.

А ми – розкидуємось", – заявив політик.

За словами Гончаренка, нам потрібно менш критично ставитися до артистів та спортсменів, які "схибили" під час війни, не відштовхувати, а пробачати та приймати.

"У нас, якщо Іван Дорн сказав щось не те (ВИБАЧИВСЯ!) то цього не достатньо. Він має просто перестати співати назавжди. І стояти на колінах.

Якщо Василь Ломаченко заплутався в церквах (він — спортсмен, а не теолог), то ми його змішаєм з гівном. Він нам не треба.

Якщо умовна Світлана Лобода — вибачилась за роботу в росії, то все одно вона нам не потрібна.

І так далі. Цей список можна продовжувати.

І це ключова проблема.

Наше завдання не виштовхувати людей, а приймати. Ми маємо будувати країну в ЯКІ ХОЧУТЬ ЖИТИ, А НЕ З ЯКОЇ ХОЧУТЬ ТІКАТИ.

І 99 відсотків українців це розуміють. І готові це робити. Адекватність — переможе! Тримаймось!", – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український репер OTOY, справжнє ім'я якого В'ячеслав Дрофа, розкритикував співака Івана Дорна. В інтерв'ю виданню "Фокус" OTOY звинуватив колишнього друга у відсутності чіткої позиції щодо війни в Україні та засудив його за виступи перед росіянами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини