Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подчеркнул, что нужно не разбрасываться талантами, которые есть в Украине, а прощать и принимать.

В Раде призвали простить Ломаченко, Лободу и Дорна: «Не будем разбрасываться»

Он подчеркнул, что в Украине существует впечатление, что мы немного особеннее других народов. Что мы талантливее, умнее, лучше.

"Я буду единственным политиком, который скажет вам правду. Нет.

Мы так же талантливы, как немцы, французы или поляки. У нас такой же процент талантливых ученых, бизнесменов, спортсменов, артистов.

Просто немцы живут лучше, потому что они борются за таланты. Обретают таланты и вся система помогает этому таланту раскрыть весь свой потенциал.

Американцы, например, просто сделали такую страну, в которую все мировые таланты переезжают. И мечтают туда переехать.

А мы – разбрасываемся", – заявил политик.

По словам Гончаренко, нам нужно менее критично относиться к артистам и спортсменам, которые "ошиблись" во время войны, не отталкивать, а прощать и принимать.

"У нас, если Иван Дорн сказал что-то не то (ИЗВИНИЛСЯ!) то этого недостаточно. Он должен просто перестать петь навсегда. И стоять на коленях.

Если Василий Ломаченко запутался в церквях (он – спортсмен, а не теолог), то мы его смешаем с говном. Он нам не нужен.

Если условная Светлана Лобода извинилась за работу в России, то все равно она нам не нужна.

И так далее. Этот список можно продолжить.

И это ключевая проблема.

Наша задача не выталкивать людей, а принимать. Мы должны строить страну в которые хотят жить, а не из которой хотят убегать.

И 99% украинцев это понимают. И готовы это делать. Адекватность – победит! Держимся!", – отмечает нардеп.

