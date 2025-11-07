Попри атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, катастрофи в енергетиці не очікується. Про це заявив народний депутат України від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

У Раді заговорили про катастрофу: чи вдасться Росії втілити свої плани

Він зазначив, що ключові вузли оператора системи передачі "Укренерго" сьогодні захищені і від дронових, і від ракетних атак, а система протиповітряної оборони стала ефективнішою порівняно з 2022 роком.

"Ми все ж таки збудували значну частину захисних споруд, які унеможливлюють сценарій щодо розділення України або обмеження передачі електроенергії від атомних станцій до різних регіонів", – наголошує політик.

За його словами, навіть після атак можливі короткострокові відключення, але вони не переростуть у масштабний апокаліпсис, на який очікує Росія.

"Маємо бути готовими до відключень, але після них енергетики відновлять постачання", – додав Нагорняк.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що українці мали б тепліше вдягатися, ніж прогрівати приміщення до комфортної температури, щоб заощаджувати електроенергію.

"Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають в першу чергу змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 °C, а одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо", – зазначив посадовець.