В Раде заговорили о катастрофе: удастся ли России воплотить свои планы

Нардеп отмечает, что катастрофы в энергетике не ожидается

7 ноября 2025, 10:24
Недилько Ксения

Несмотря на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, катастрофы в энергетике не ожидается. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

В Раде заговорили о катастрофе: удастся ли России воплотить свои планы

Он отметил, что ключевые узлы оператора системы передачи "Укрэнерго" сегодня защищены и от дроновых, и от ракетных атак, а система противовоздушной обороны стала более эффективной по сравнению с 2022 годом.

"Мы все же построили значительную часть защитных сооружений, которые делают невозможным сценарий по разделению Украины или ограничению передачи электроэнергии от атомных станций в разные регионы", – отмечает политик.

По его словам, даже после атак возможны краткосрочные отключения, но они не перерастут в масштабный апокалипсис, которого ожидает Россия.

"Должны быть готовы к отключениям, но после них энергетики возобновят поставки", – добавил Нагорняк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что украинцы должны теплее одеваться, чем прогревать помещение до комфортной температуры, чтобы экономить электроэнергию.

"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до максимально комфортных 20-22 °C, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", – отметил чиновник.                                                                        



