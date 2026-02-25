У Раді вимагають термінового закону проти свавілля ТЦК: що сталося

У Верховній Раді знову заговорили про відповідальність працівників територіальних центрів комплектування. Народний депутат Дмитро Разумков емоційно відреагував на випадки так званої "бусифікації" та закликав невідкладно ухвалити закон, який передбачатиме покарання за незаконні дії під час мобілізації.

Дмитро Разумков. Фото: з відкритих джерел

Політик нагадав, що на початку каденції парламент скасував депутатську недоторканність, однак сьогодні, за його словами, у країні з’явилася нова "каста обраних" — представники ТЦК.

"Для звичайних громадян будь-яке порушення закону – це кримінальна відповідальність. А тут – збили людину, силоміць заштовхали в бус, і жодної реакції", — обурився Разумков.

Окремо він згадав інцидент із футболістом Колесником, де на відео зафіксовано, як автомобіль збиває чоловіка, після чого його примусово саджають до мікроавтобуса.

Депутат уже звернувся до МВС із вимогою пояснити, чому на місці не оформили ДТП та не затримали причетних.

Разумков наголошує: закон має бути один для всіх – незалежно від посади чи статусу. Він вимагає якнайшвидше ухвалити окремий закон про відповідальність за незаконну "бусифікацію" та порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів. На його переконання, йдеться не лише про правові норми, а й про довіру суспільства та справедливість у державі під час війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував інцидент у Дніпрі, де працівники територіального центру комплектування застосували перцевий балончик у салоні автобуса.

За його словами, правоохоронні органи повідомили, що фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі.



