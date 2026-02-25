В Раде требуют срочного закона против произвола ТЦК: что произошло

В Верховной Раде снова заговорили об ответственности работников территориальных центров комплектования. Народный депутат Дмитрий Разумков эмоционально отреагировал на случаи так называемой "бусификации" и призвал безотлагательно принять закон, предусматривающий наказание за незаконные действия во время мобилизации.

Дмитрий Разумков. Фото: из открытых источников

Политик напомнил, что в начале каденции парламент упразднил депутатскую неприкосновенность, однако сегодня, по его словам, в стране появилась новая "каста избранных" — представители ТЦК.

"Для обычных граждан любое нарушение закона – это уголовная ответственность. А тут – сбили человека, силой затолкали в бус, и никакой реакции", — возмутился Разумков.

Отдельно он упомянул инцидент с футболистом Колесником, где на видео зафиксировано, как автомобиль сбивает мужчину, после чего его принудительно сажают в микроавтобус.

Депутат уже обратился в МВД с требованием разъяснить, почему на месте не оформили ДТП и не задержали причастных.

Разумков отмечает: закон должен быть один для всех – независимо от должности или статуса. Он требует как можно скорее принять отдельный закон об ответственности за незаконную "бусификацию" и нарушение прав граждан во время мобилизационных мер. По его убеждению, речь идет не только о правовых нормах, но и о доверии общества и справедливости в государстве во время войны.

По его словам, правоохранительные органы сообщили, что фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.



