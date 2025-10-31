Якби Україна не була б у стані війни, то скоріш за все, був би дефолт. До такого висновку прийшов народний депутат України Дмитро Разумков.

У Раді в шоці: борги будуть віддавати наші діти та онуки

"Про це говорять цифри. На кінець 2021 року державний борг складав 49% від ВВП. У 2022-му— 77,8%, у 2024 — 91,2%. А прогноз на 2026 рік — 106%.

Якби держава не була у війні, це був би дефолт, банкрутство. Але такі показники — це не лише наслідок збройної агресії, а й результат катастрофічної неефективності та непрофесіоналізму в управлінні державою", – наголошує нардеп.

За його словами, замість боротьби з тіньовими ринками, справедливого розподілу коштів і скорочення витрат на себе — влада перекладає рахунок за власну бездіяльність на громадян.

"Сьогодні на кожного українця припадає понад 338 тисяч гривень боргу. Це не просто цифра — це фінансове рабство, у яке влада загнала кожного громадянина! Це борги, які доведеться віддавати нашим дітям і онукам", – підкреслив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада проголосувала за Бюджет-2026 року, а після цього прийняла закон про похоронну справу. Народний депутат України Дмитро Разумков вважає, що це досить символічно.

"З таким кошторисом країна дійсно може опинитися на межі. У ньому немає реальної підтримки армії. Немає рішень, які допоможуть повернути наших людей із-за кордону, відновити бізнес, підтримати малозахищених чи розвивати освіту. Але є майже мільярд гривень на фінансування політичних партій. На білборди, газети, ролики, партійні офіси", – наголошує нардеп.