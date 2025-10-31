logo

В Раде в шоке: долги будут отдавать наши дети и внуки
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде в шоке: долги будут отдавать наши дети и внуки

Разумков отмечает, что если бы не было войны, Украина была бы в дефолте

31 октября 2025, 16:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Если бы Украина не была в состоянии войны, то, скорее всего, был бы дефолт. К такому выводу пришел народный депутат Украины Дмитрий Разумков.





"Об этом говорят цифры. К концу 2021 года государственный долг составлял 49% от ВВП. В 2022-м — 77,8%, в 2024 — 91,2%. А прогноз на 2026 год – 106%.

Если бы государство не было в войне, это был бы дефолт, банкротство. Но такие показатели – это не только следствие вооруженной агрессии, но и результат катастрофической неэффективности и непрофессионализма в управлении государством", – отмечает нардеп.

По его словам, вместо борьбы с теневыми рынками, справедливого распределения средств и сокращения расходов на себя — власть переводит счет за собственное бездействие на граждан.

"Сегодня на каждого украинца приходится более 338 тысяч гривен долга. Это не просто цифра – это финансовое рабство, в которое власть загнала каждого гражданина! Это долги, которые придется отдавать нашим детям и внукам", – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада проголосовала за Бюджет-2026 года, а после этого приняла закон о похоронном деле. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков считает, что это достаточно символично.

"С такой сметой страна действительно может оказаться на грани. В ней нет реальной поддержки армии. Нет решений, которые помогут вернуть наших людей из-за рубежа, возобновить бизнес, поддержать малозащищенных или развивать образование. Но есть почти миллиард гривен на финансирование политических партий. На билборды, газеты, ролики, партийные офисы".



