У Раді шоковані: «Влада вирішила кошмарити тих, хто чесно працює»

Останні ініціативи Кабінету міністрів щодо аудиту критично важливих підприємств та перегляду правил бронювання можуть зашкодити сумлінному бізнесу. Про це на своїй сторінці у соцмережах заявив народний депутат Дмитро Разумков. На його думку, під удар потраплять саме ті компанії, які забезпечують стабільність країни в тилу.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Влада пішла шляхом найменшого супротиву, — обурився парламентар, вказуючи на неефективність державних підходів. — Тих, хто знаходиться в розшуку, вирішили не чіпати, бо все рівно не можуть їх знайти. А от тих, хто працює офіційно, показує усіх своїх працівників, сплачує зарплати та податки, можна знову перевіряти".

За оцінками політика, жорсткі перевірки та раптова зміна правил призведуть до втрати відстрочки для щонайменше 15% працюючих громадян. Це спровокує масовий вихід бізнесу в "тінь", адже люди намагатимуться сховатися від радарів ТЦК. Крім того, скорочення офіційних робочих місць автоматично зменшить надходження до державного бюджету.

Нардеп також підкреслив, що під загрозою опинилися не лише підприємці, оскільки урядовці планують масштабні перевірки у сферах, які не пов'язані з оборонним комплексом.

"А це і вчителі, і медики, і енергетики, і комунальники, — наголосив Разумков, нагадуючи про важливість цивільної інфраструктури, — люди, без яких країна просто не зможе функціонувати!"

Депутат підсумував, що Кабмін діє всупереч здоровому глузду, створюючи умови для зростання корупції та безробіття. Подібні "експерименти", за його словами, лише послаблюють державу, залишаючи бюджет без необхідних податкових надходжень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українських лікарнях спостерігається гостра нестача кваліфікованих кадрів, проте урядовці розглядають можливість позбавити медичних працівників відстрочки від мобілізації. Про це у своїх соцмережах заявив народний депутат Дмитро Разумков.

