В Раде шокированы: «Власть решила кошмарить честно работающих»

Последние инициативы Кабинета министров по аудиту критически важных предприятий и пересмотру правил бронирования могут нанести ущерб добросовестному бизнесу. Об этом на своей странице в соцсетях заявил народный депутат Дмитрий Разумков. По его мнению, под удар попадут те компании, которые обеспечивают стабильность страны в тылу.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Власть пошла по пути наименьшего сопротивления, — возмутился парламентарий, указывая на неэффективность государственных подходов. — Тех, кто находится в розыске, решили не трогать, потому что все равно не могут их найти. А вот работающих официально показывает всех своих работников, платит зарплаты и налоги, можно снова проверять".

По оценкам политика, жесткие проверки и внезапное изменение правил приведут к потере отсрочки для не менее 15% работающих граждан. Это спровоцирует массовый выход бизнеса в "тень", ведь люди постараются укрыться от радаров ТЦК. Кроме того, сокращение официальных рабочих мест автоматически уменьшит поступление в государственный бюджет.

Нардеп также подчеркнул, что под угрозой оказались не только предприниматели, поскольку чиновники планируют масштабные проверки в областях, не связанных с оборонным комплексом.

"А это и учителя, и медики, и энергетики, и коммунальщики, — подчеркнул Разумков, напоминая о важности гражданской инфраструктуры, — люди, без которых страна просто не сможет функционировать!"

Депутат подытожил, что Кабмин действует вопреки здравому смыслу, создавая условия для роста коррупции и безработицы. Подобные "эксперименты", по его словам, только ослабляют государство, оставляя бюджет без необходимых налоговых поступлений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинских больницах наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, однако чиновники рассматривают возможность избавить медицинских работников от отсрочки от мобилизации. Об этом в своих соцсетях заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

