Народний депутат Дмитро Разумков жорстко розкритикував чинну владу за відсутність комплексної стратегії підтримки військовослужбовців, які повертатимуться до мирного життя. На його думку, сьогодні держава не робить достатньо, щоб захисники "повернулися додому з гідністю, а не в порожнечу".

У Раді шоковані: Влада ігнорує потреби ветеранів через страх перед «незручними запитаннями»

Політик вважає, що ігнорування проблем ветеранів є свідомим кроком. "Складається враження, що навпаки: влада прагне їх повернення максимально відтермінувати. Щоб не чути незручних запитань: про корупцію, узурпацію, неефективне використання коштів, відповідальність і справедливість", — наголосив Разумков.

Нардеп зазначив, що чинна підтримка — це лише поодинокі проєкти, які тримаються на волонтерах та місцевій владі, тоді як "державної стратегії підтримки ветеранів сьогодні фактично не існує". Зокрема, він розкритикував рамковий закон про ветеранський бізнес, назвавши його таким, що не має "реальних механізмів, пільг та чіткої моделі".

Дмитро Разумков підкреслив, що його команда пропонувала конкретні рішення, такі як залучення ветеранів у будівельну сферу та інтеграцію людей з інвалідністю, проте ці ініціативи блокуються. "Але влада це ігнорує, бо "запропонувала опозиція". І поки тривають ці політичні ігри, ми ризикуємо отримати величезну проблему", — заявив він.

Наприкінці допису депутат провів паралель із подіями минулого, застерігши від катастрофічних наслідків байдужості. "Бо рано чи пізно ті, хто захистив державу, прийдуть і спитають: чому після війни вони виявилися їй не потрібні? Історія вже це проходила – після Афганістану. Повторювати цю помилку не просто безвідповідально. Це злочин", — резюмував Разумков.

