Народный депутат Дмитрий Разумков подверг жесткой критике действующую власть за отсутствие комплексной стратегии поддержки военнослужащих, которые будут возвращаться к мирной жизни. По его мнению, сегодня государство не делает достаточно, чтобы защитники "возвратились домой с достоинством, а не в пустоту".

В Раде шокированы: Власти игнорируют потребности ветеранов из-за страха перед «неудобными вопросами»

Политик считает, что игнорирование проблем ветеранов является сознательным шагом. "Создается впечатление, что наоборот: власть стремится их возвращение максимально отсрочить. Чтобы не слышать неудобных вопросов: о коррупции, узурпации, неэффективном использовании средств, ответственности и справедливости", — подчеркнул Разумков.

Нардеп отметил, что действующая поддержка — это лишь единичные проекты, которые держатся на волонтерах и местных властях, тогда как "государственная стратегия поддержки ветеранов сегодня фактически не существует". В частности, он раскритиковал рамочный закон о ветеранском бизнесе, назвав его не имеющим "реальных механизмов, льгот и четкой модели".

Дмитрий Разумков подчеркнул, что его команда предлагала конкретные решения, такие как вовлечение ветеранов в строительную сферу и интеграцию людей с инвалидностью, однако эти инициативы блокируются. "Но власть это игнорирует, потому что "предложила оппозиция". И пока продолжаются эти политические игры, мы рискуем получить огромную проблему", — заявил он.

В конце сообщения депутат провел параллель с событиями прошлого, предостерегая от катастрофических последствий безразличия. "Ведь рано или поздно защитившие государство придут и спросят: почему после войны они оказались ему не нужны? История уже это проходила – после Афганистана. Повторять эту ошибку не просто безответственно. Это преступление", – резюмировал Разумков.

