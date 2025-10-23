Народный депутат и глава финансового комитета ВРУ, секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Даниил Гетманцев шокирован, что на самом деле публичная дискуссия о льготах на электрокары показывает, насколько в разных реальностях живут отдельные части общества.

В Раде шокированы: «Общество живет в разных реальностях»

"Одна собирает каждую копейку для фронта и бросается по разным странам Европы в поисках денег на увеличение зарплат учителям. А другая – дерзко и цинично лоббирует/проводит/отстаивает льготу на электрокары, забираясь в карман армии минимум на 30 млрд грн.

У одной смерти, обстрелы, большая общая беда. У другой – тачки, льготы и дополнительный заработок. Разные страны в одной, они и в бизнесе, и во власти, и в обществе. Одна – снимает последнее, для нее нет чужой боли. Другая зарабатывает, несмотря на все и на всем. Спокойно ест, спит, живет так, будто мир есть. А его нет.

Два разных мира", – пишет Гетманцев и отмечает, что это поражает больше всего на четвертом году войны.

"И да, я сам неоднократно поддерживал льготы во время войны.

Но исключительно как вынужденный шаг, чтобы не дать стране замерзнуть, закрыть критические потребности армии, дать возможность бизнесу выжить в прифронтовых общинах, укрепить нашу экономическую и финансовую устойчивость", – добавляет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине предлагают распространить механизм компенсаций по программе еВосстановление за потерянное жилье на временно оккупированных территориях, начиная с 2014 года и предусмотреть соответствующие средства на эти цели. Об этом заявил народный депутат Павел Фролов.

"Сказал это в своем выступлении во время рассмотрения госбюджета-2026. Комплексно это решает законопроект 13136 нашей ВСК, которым предлагается:

▪ дистанционное обследование разрушенного жилья на ВОТ и выдача сертификатов;

▪ отсутствие дополнительных обследований в полностью уничтоженных войной городах;

▪ закладывается основа для возмещения за уцелевшее жилье на ВОТ", – отмечает нардеп.