У Парламенті заговорили про посилення відповідальності за самовільне залишення частини. Але народний депутат України Дмитро Разумков наголошує: саме влада створила умови, за яких СЗЧ стало масовим явищем!

У Раді шоковані: «Стратегія» влади, яка призводить до хаосу

Він зауважив, що протягом півтора року не раз голосувалися норми, які дозволяли піти в СЗЧ і спокійно повернутися — без наслідків.

"А тепер вирішили закручувати гайки. Але подібні заяви і наміри зараз лише погіршать ситуацію: більше людей спробують піти, щоб уникнути відповідальності, поки її не посилили. Це демотивує і тих, хто планував повернутися із СЗЧ", – підкреслює нардеп.

За його словами, проблему не виправити покараннями і закручуванням гайок. Потрібні зміни в самій системі, яка призвела до таких наслідків.

"Це – бусифікація, яка грає на руку російській пропаганді, корупція в ТЦК, що вже перевищила 100 млрд грн, мобілізація людей, які непридатні до служби.

Ми з командою "Розумної Політики" пропонуємо комплексні рішення, які допоможуть підвищити мотивацію служити і сприяти дотриманню прав людини. Більшість із наших пропозицій ми привезли з фронту після спілкування із захисниками. Зокрема, це виплата мільйона при підписанні контракту, запобіжники від зловживань, збільшені відпустки для тих, хто служить довго, терміни служби, ротації. Але влада ці пропозиції навіть не хоче розглядати.

Справжня підтримка оборони — це коли спершу будують систему, яка мотивує служити, а не підштовхує людей тікати!" – наголошує політик.

