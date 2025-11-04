logo_ukra

У Раді шоковані: «Стратегія» влади, яка призводить до хаосу
НОВИНИ

У Раді шоковані: «Стратегія» влади, яка призводить до хаосу

Нардеп шокований: спочатку запустили масове СЗЧ, а тепер зібралися карати військових

4 листопада 2025, 17:40

Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Парламенті заговорили про посилення відповідальності за самовільне залишення частини. Але народний депутат України Дмитро Разумков наголошує: саме влада створила умови, за яких СЗЧ стало масовим явищем!

У Раді шоковані: «Стратегія» влади, яка призводить до хаосу

У Раді шоковані: «Стратегія» влади, яка призводить до хаосу

Він зауважив, що протягом півтора року не раз голосувалися норми, які дозволяли піти в СЗЧ і спокійно повернутися — без наслідків.

"А тепер вирішили закручувати гайки. Але подібні заяви і наміри зараз лише погіршать ситуацію: більше людей спробують піти, щоб уникнути відповідальності, поки її не посилили. Це демотивує і тих, хто планував повернутися із СЗЧ", – підкреслює нардеп.

За його словами, проблему не виправити покараннями і закручуванням гайок. Потрібні зміни в самій системі, яка призвела до таких наслідків.

"Це – бусифікація, яка грає на руку російській пропаганді, корупція в ТЦК, що вже перевищила 100 млрд грн, мобілізація людей, які непридатні до служби.

Ми з командою "Розумної Політики" пропонуємо комплексні рішення, які допоможуть підвищити мотивацію служити і сприяти дотриманню прав людини. Більшість із наших пропозицій ми привезли з фронту після спілкування із захисниками. Зокрема, це виплата мільйона при підписанні контракту, запобіжники від зловживань, збільшені відпустки для тих, хто служить довго, терміни служби, ротації. Але влада ці пропозиції навіть не хоче розглядати.

Справжня підтримка оборони — це коли спершу будують систему, яка мотивує служити, а не підштовхує людей тікати!" – наголошує політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ще одне місто у Донецькій області під загрозою знищення та окупації. Окупанти активно обстрілюють та руйнують місто Святогірськ на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Святогірськ розбирають ворожі ФПВ, вбивають місцеве населення. Оптоволокно покриває ще більше логістичних шляхів. Ситуація *чко", – пише військовий.



