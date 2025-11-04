В Парламенте заговорили об ужесточении ответственности за самовольное оставление части. Но народный депутат Украины Дмитрий Разумков отмечает : именно власть создала условия, при которых СЗЧ стало массовым явлением!

В Раде шокированы: «Стратегия» власти, приводящая к хаосу

Он отметил, что в течение полутора лет не раз голосовались нормы, позволявшие пойти в СЗЧ и спокойно вернуться — без последствий.

А теперь решили закручивать гайки. Но подобные заявления и намерения сейчас лишь усугубят ситуацию: больше людей попытаются уйти, чтобы избежать ответственности, пока ее не усилили. Это демотивирует и тех, кто планировал вернуться из СЗЧ", – подчеркивает нардеп.

По его словам, проблему не исправить наказаниями и закручиванием гаек. Нужны изменения в самой системе, приведшей к таким последствиям.

"Это – бусификация, играющая на руку российской пропаганде, коррупция в ТЦК, которая уже превысила 100 млрд грн, мобилизация людей, непригодных к службе.

Мы с командой "Разумной Политики" предлагаем комплексные решения, которые помогут повысить мотивацию служить и содействовать соблюдению прав человека. Большинство наших предложений мы привезли с фронта после общения с защитниками. В частности, это выплата миллиона при подписании контракта, предохранители от злоупотреблений, увеличенные отпуска для тех, кто служит долго, сроки службы, ротации. Но власти эти предложения даже не хотят рассматривать.

Настоящая поддержка обороны — это когда сначала строят систему, мотивирующую служить, а не подталкивающую людей бежать! " – подчеркивает политик.

