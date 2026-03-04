У Раді шоковані: люди «між армією та в’язницею обирають друге»

Народний депутат Дмитро Разумков виступив із жорсткою критикою дій уряду та профільного комітету, звинувативши їх у свідомому зриві мобілізаційних процесів. На його думку, ігнорування питання термінів служби та несправедливість щодо фронтовиків — це "край сумнівна стратегія держави у війні".

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

Політик наголосив, що обіцяний закон про демобілізацію так і не з’явився, а альтернативні ініціативи просто ігноруються. Разумков підкреслив абсурдність ситуації, коли умови служби для тилових частин і тих, хто на передовій, залишаються однаковими. "Однакові умови для тих, хто несе службу у Львові і хто місяцями не виходить з позицій, — це несправедливо!" — зазначає нардеп.

Він також вказав на небезпечну тенденцію: через відсутність визначених термінів перебування в армії багато громадян втрачають мотивацію до служби. За словами Разумкова, виникає "гірка правда: багато людей між армією і в’язницею готові обрати другу", адже у в’язниці, на відміну від ЗСУ, є чітке розуміння дати повернення додому.

Окремо депутат зупинився на фінансових махінаціях та зловживаннях усередині системи:

Корупція на митниці та тіньові схеми в ТЦК, обсяг яких, за його оцінками, "напевно вже до 3 млрд євро наближається".

Марнотратство бюджетних коштів на підготовку непридатних осіб, яких мобілізують "заради галочки".

Перебування в ТЦК близько 46 тисяч осіб, частина з яких ніколи не була на фронті.

Разумков закликав шукати поповнення саме серед тих співробітників ТЦК, які сприймають службу як офісну роботу, та припинити заспокоювати суспільство ілюзіями, що проблеми вирішаться самі собою. Політик підсумував, що інертність влади на п'ятому році повномасштабної війни лише поглиблює кризу в країні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко знову в строю. Стало відомо про його мобілізацію та повернення до оперативного керівництва безпосередньо в одному з підрозділів служби.

Варто зауважити, що це призначення відбувається на фоні триваючого розслідування резонансної справи. Дейнеко проходить як фігурант у кримінальному провадженні, що стосується корупційних схем на кордоні у 2023 році. Слідство вивчає факти можливого отримання неправомірної вигоди за "зелене світло" для контрабанди тютюнових виробів. За даними правоохоронців, тариф за кожну вантажівку нібито становив "3000 євро за кожне авто".



