Главная Новости Политика рада В Раде шокированы: люди «между армией и тюрьмой выбирают второе»
НОВОСТИ

В Раде шокированы: люди «между армией и тюрьмой выбирают второе»

«Власть вводит военных в заблуждение»: нардеп требует справедливости в вопросах демобилизации и ротаций

4 марта 2026, 19:32
Автор:
Недилько Ксения

Народный депутат Дмитрий Разумков выступил с жесткой критикой действий правительства и профильного комитета, обвинив его в сознательном срыве мобилизационных процессов. По его мнению, игнорирование вопроса сроков службы и несправедливость по отношению к фронтовикам — это "крайне сомнительная стратегия государства в войне".

В Раде шокированы: люди «между армией и тюрьмой выбирают второе»

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Политик подчеркнул, что обещанный закон о демобилизации так и не появился, а альтернативные инициативы просто игнорируются. Разумков подчеркнул абсурдность ситуации, когда условия службы для тыловых частей и на передовой остаются одинаковыми. "Однако условия для тех, кто несет службу во Львове и кто месяцами не выходит с позиций — это несправедливо!" – отмечает нардеп.

Он также указал на опасную тенденцию: из-за отсутствия определенных сроков пребывания в армии многие граждане теряют мотивацию к службе. По словам Разумкова, возникает "горькая правда: многие люди между армией и тюрьмой готовы выбрать вторую", ведь в тюрьме, в отличие от ВСУ, есть четкое понимание дать возвращения домой.

Отдельно депутат остановился на финансовых махинациях и злоупотреблениях внутри системы:

Коррупция на таможне и теневые схемы в ТЦК, объем которых, по его оценкам, "наверное, уже к 3 млрд евро приближается".

Расточительство бюджетных средств на подготовку непригодных лиц, мобилизуемых "ради галочки".

Пребывание в ТЦК около 46 тысяч человек, часть из которых никогда не была на фронте.

Разумков призвал искать пополнение именно среди сотрудников ТЦК, которые воспринимают службу как офисную работу, и прекратить успокаивать общество иллюзиями, что проблемы решатся сами собой. Политик подытожил, что инертность власти на пятом году полномасштабной войны лишь усугубляет кризис в стране.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко снова в строю. Стало известно о его мобилизации и возвращении в оперативное руководство непосредственно в одном из подразделений службы.

Следует отметить, что это назначение происходит на фоне продолжающегося расследования резонансного дела. Дейнеко проходит как фигурант в уголовном производстве, касающийся коррупционных схем на границе в 2023 году. Следствие изучает факты возможного извлечения неправомерной выгоды за "зеленый свет" для контрабанды табачных изделий. По данным правоохранителей, тариф за каждый грузовик якобы составлял "3000 евро за каждое авто".




