Влада робить усе, щоб молодь виїжджала з країни. Таку заяву зробив народний депутат Дмитро Разумков.

У Раді шоковані: Держава втрачає майбутнє - як влада виштовхує власних громадян

"Наша країна воює, у тому числі, за те, щоб не бути схожою на росію. Але влада намагається зробити нас подібними. Бо так зручніше керувати: коли народ терпить, мовчить, боїться критикувати, "бо війна".

Паралельно влада робить усе, щоб молодь виїжджала з країни. Щоб не було протестів і нового "картонного Майдану", щоб тут не залишалися ті, хто ставитиме запитання і вимагатиме відповідей. І це вже відбувається не в теорії, а на практиці.

Старші класи шкіл порожніють, бо батьки вивозять дітей від абсурдних правил на кшталт штрафів для підлітків, які не стали на військовий облік у 16 років. Періодично виникають розмови щодо мобілізації жінок. Порушені обіцянки не підвищувати податки та тарифи. Після дозволу виїзду чоловікам до 22 років країну покинуло понад 170 тисяч молодих людей, бо вони не вірять, що завтра правила не змінять", – наголошує Разумков.

За його словами, кожна порушена обіцянка, кожне абсурдне рішення — сигнал людям, що цій владі не можна довіряти. Тому вони їдуть туди, де є передбачуваність, правила і повага до людини.

"Ось так держава власноруч виштовхує людей за кордон — разом із їхніми дітьми, майбутнім і вірою в Україну. А потім дивується, чому вони не повертаються!" – додає політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова комітету ВРУ з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що в Україні чоловіки продовжують ухилятися від служби шляхом навчання на бакалавраті та в аспірантурі.

Через це комітет з питань освіти разом з комітетом з питань нацбезпеки працює над тим, щоб переглянути правила і закрити можливі лазівки.