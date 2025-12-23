Власти делают все, чтобы молодежь уезжала из страны. Такое заявление сделал народный депутат Дмитрий Разумков.

В Раде шокированы: Государство теряет будущее - как власть выталкивает собственных граждан

"Наша страна воюет, в том числе, за то, чтобы не походить на Россию. Но власти пытаются сделать нас подобными. Так удобнее управлять: когда народ терпит, молчит, боится критиковать, "потому что война".

Параллельно власти делают все, чтобы молодежь уезжала из страны. Чтобы не было протестов и нового "картонного Майдана", чтобы здесь не оставались те, кто будет задавать вопросы и потребовать ответов. И это уже происходит не в теории, а на практике.

Старшие классы школ пустеют, потому что родители вывозят детей от абсурдных правил типа штрафов для подростков, которые не стали на военный учет в 16 лет. Периодически возникают разговоры о мобилизации женщин. Нарушены обещания не повышать налоги и тарифы. После разрешения выезда мужчинам до 22 лет страну покинуло более 170 тысяч молодых людей, потому что они не верят, что завтра правила не изменят", – отмечает Разумков.

По его словам, каждое нарушенное обещание, каждое абсурдное решение – сигнал людям, что этой власти нельзя доверять. Поэтому они едут туда, где есть предсказуемость, правила и уважение к человеку.

"Вот так государство собственноручно выталкивает людей за границу — вместе с их детьми, будущим и верой в Украину. А потом удивляется, почему они не возвращаются! – добавляет политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава комитета ВРУ по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что в Украине мужчины продолжают уклоняться от службы путем обучения на бакалавриате и в аспирантуре.

Поэтому комитет по вопросам образования вместе с комитетом по вопросам нацбезопасности работает над тем, чтобы пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки.