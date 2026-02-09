У Раді роз’яснили, чому ілюзія миру марна: скільки ще триватиме війна

2026-й рік стане переломним не лише для України, а й для всього світового порядку, однак жодних швидких мирних сценаріїв очікувати не варто. Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький, коментуючи розмови про можливі вибори та перемир’я вже найближчими місяцями.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За його словами, обіцянки провести президентські вибори навесні та закріпити перемир’я на референдумі є радше політичними побажаннями, ніж реалістичним планом. З одного боку тиск чинить адміністрація Дональда Трампа, з іншого – Кремль.

Микола Княжицький зазначає, що Трамп зацікавлений у припиненні вогню не з гуманітарних причин, а через внутрішньополітичні ризики у США напередодні парламентських виборів і загрозу втрати контролю над Конгресом.

Окремо депутат звернув увагу на бізнесовий підхід Трампа та його прагнення домовлятися з Росією. Ще з 2019 року, за словами Княжицького, проросійські та протрампівські кола розглядали сценарії усунення від влади в Україні політиків, незручних для Кремля, з метою подальших економічних домовленостей.

Водночас Росія також зацікавлена у перемир’ї через глибоку економічну кризу, відсутність стратегічних успіхів на фронті та санкційний тиск. Єдиний шанс Кремля — нав’язати мир на власних умовах, домогтися послаблення санкцій і спробувати змінити владу в Україні.

Княжицький переконаний, що жодна українська влада не погодиться на капітуляцію, а формат нинішніх перемовин свідчить: мова йде лише про технічні сценарії, а не про політичні домовленості. Найімовірніше, війна триватиме весь рік.

Ключовими завданнями України депутат назвав збереження єдності ЄС, підтримки США та внутрішньої згуртованості. Саме це, за його словами, здатне наблизити справедливий і не принизливий мир у майбутньому.

