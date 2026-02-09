logo_ukra

У Раді роз’яснили, чому ілюзія миру марна: скільки ще триватиме війна

Перемир’я, вибори й угоди - нардеп назвав справжні мотиви Трампа, Путіна та ризики для України

9 лютого 2026, 16:20
Кравцев Сергей

2026-й рік стане переломним не лише для України, а й для всього світового порядку, однак жодних швидких мирних сценаріїв очікувати не варто. Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький, коментуючи розмови про можливі вибори та перемир’я вже найближчими місяцями.

У Раді роз’яснили, чому ілюзія миру марна: скільки ще триватиме війна

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За його словами, обіцянки провести президентські вибори навесні та закріпити перемир’я на референдумі є радше політичними побажаннями, ніж реалістичним планом. З одного боку тиск чинить адміністрація Дональда Трампа, з іншого – Кремль. 

Микола Княжицький зазначає, що Трамп зацікавлений у припиненні вогню не з гуманітарних причин, а через внутрішньополітичні ризики у США напередодні парламентських виборів і загрозу втрати контролю над Конгресом.

Окремо депутат звернув увагу на бізнесовий підхід Трампа та його прагнення домовлятися з Росією. Ще з 2019 року, за словами Княжицького, проросійські та протрампівські кола розглядали сценарії усунення від влади в Україні політиків, незручних для Кремля, з метою подальших економічних домовленостей.

Водночас Росія також зацікавлена у перемир’ї через глибоку економічну кризу, відсутність стратегічних успіхів на фронті та санкційний тиск. Єдиний шанс Кремля — нав’язати мир на власних умовах, домогтися послаблення санкцій і спробувати змінити владу в Україні.

Княжицький переконаний, що жодна українська влада не погодиться на капітуляцію, а формат нинішніх перемовин свідчить: мова йде лише про технічні сценарії, а не про політичні домовленості. Найімовірніше, війна триватиме весь рік.

Ключовими завданнями України депутат назвав збереження єдності ЄС, підтримки США та внутрішньої згуртованості. Саме це, за його словами, здатне наблизити справедливий і не принизливий мир у майбутньому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чого чекати від наступного раунду переговорів: на що розраховує Москва.




