В Раде разъяснили, почему иллюзия мира бесполезна: сколько еще будет длиться война

2026 год станет переломным не только для Украины, но и для всего мирового порядка, однако никаких быстрых мирных сценариев ожидать не стоит. Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий, комментируя разговоры о возможных выборах и перемирии уже в ближайшие месяцы.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По его словам, обещания провести президентские выборы весной и закрепить перемирие на референдуме являются скорее политическими пожеланиями, чем реалистичным планом. С одной стороны давление оказывает администрация Дональда Трампа, с другой – Кремль.

Николай Княжицкий отмечает, что Трамп заинтересован в прекращении огня не по гуманитарным причинам, а по внутриполитическим рискам в США накануне парламентских выборов и угрозе потери контроля над Конгрессом.

Отдельно депутат обратил внимание на бизнес-подход Трампа и его стремление договариваться с Россией. Еще с 2019 года, по словам Княжицкого, пророссийские и протрамповские круги рассматривали сценарии отстранения от власти в Украине политиков, неудобных для Кремля, с целью дальнейших экономических договоренностей.

В то же время Россия также заинтересована в перемирии из-за глубокого экономического кризиса, отсутствия стратегических успехов на фронте и санкционного давления. Единственный шанс Кремля – навязать мир на собственных условиях, добиться ослабления санкций и попытаться сменить власть в Украине.

Княжицкий убежден, что ни одна украинская власть не согласится на капитуляцию, а формат нынешних переговоров свидетельствует: речь идет только о технических сценариях, а не о политических договоренностях. Скорее всего, война будет длиться весь год.

Ключевыми задачами Украины депутат назвал сохранение единства ЕС, поддержки США и внутренней сплоченности. Именно это, по его словам, способно приблизить справедливый и не унизительный мир в будущем.

