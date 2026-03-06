У Раді різко розкритикували сварку Зеленського та Орбана

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв різко висловився щодо загострення риторики між президентом України Володимир Зеленський та прем’єр-міністром Угорщини Віктор Орбан. На його думку, між політиками фактично розгортається "міжнародне змагання в неадекватності", яке може лише погіршити українсько-угорські відносини.

Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі парламентар зазначив, що заяви українського президента, які угорська сторона трактує як натяк на можливість введення військ на територію країни-члена ЄС і НАТО, можуть викликати серйозну реакцію всередині угорського суспільства.

За словами Ар’єва, такі сигнали особливо чутливі для угорців, які пам’ятають події радянського вторгнення 1956 року.

Він також звернув увагу на реакцію угорської опозиції. За словами депутата, навіть її лідери заявляють про неприпустимість подібних випадів, що може ускладнити відносини між країнами у разі зміни влади в Угорщині після майбутніх виборів.

Окремо Ар’єв прокоментував інцидент із затриманням українських інкасаторів, які перевозили валюту та золото з Австрії до України. За його словами, вантаж транспортували з банку Raiffeisen Bank до Ощадбанк з усіма необхідними документами та дозволами.

"Фактично українських інкасаторів узяли в заручники. Офіційні особи країни Євросоюзу ще не займалися таким “гоп-стопом”", — заявив депутат, закликавши Європейський Союз відреагувати на ситуацію.

На думку політика, прем’єр Угорщини може використовувати напруження у відносинах із Україною у власних політичних інтересах перед виборами, де, за його словами, позиції Орбана нині не є стабільними.

Ар’єв також наголосив, що Україні варто реагувати на провокації виважено та демонструвати "спокійну силу", щоб у майбутньому зберегти можливість для нормалізації відносин із новим угорським урядом у разі політичних змін у Будапешті.

