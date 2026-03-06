В Раде резко раскритиковали ссору Зеленского и Орбана

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев резко высказался по поводу обострения риторики между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его мнению, между политиками фактически разворачивается "международное соревнование в неадекватности", которое может только усугубить украинско-венгерские отношения.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В своем сообщении парламентарий отметил, что заявления украинского президента, которые венгерская сторона трактует как намек на возможность ввода войск на территорию страны-члена ЕС и НАТО, могут вызвать серьезную реакцию внутри венгерского общества.

По словам Арьева, такие сигналы особенно чувствительны для венгров, помнящих события советского вторжения в 1956 году.

Он также указал на реакцию венгерской оппозиции. По словам депутата, даже ее лидеры заявляют о недопустимости подобных выпадов, что может осложнить отношения между странами в случае смены власти в Венгрии после предстоящих выборов.

Отдельно Арьев прокомментировал инцидент с задержанием украинских инкассаторов, перевозивших валюту и золото из Австрии в Украину. По его словам, груз транспортировали из банка Raiffeisen Bank в Сбербанк со всеми необходимыми документами и разрешениями.

"Фактически украинских инкассаторов взяли в заложники. Официальные лица страны Евросоюза еще не занимались таким "гоп-стопом"", — заявил депутат, призвав Европейский Союз отреагировать на ситуацию.

По мнению политика, премьер Венгрии может использовать напряжение в отношениях с Украиной в собственных политических интересах перед выборами, где, по его словам, позиции Орбана сейчас не стабильны.

Арьев также отметил, что Украине следует реагировать на провокации взвешенно и демонстрировать "спокойную силу", чтобы в будущем сохранить возможность нормализации отношений с новым венгерским правительством в случае политических изменений в Будапеште.

