У Раді реєструють резонансний закон: яке покарання готують за заперечення Голодомору

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу. Ініціатором виступив нардеп Микола Княжицький, який заявив про значний суспільний резонанс навколо теми захисту історичної пам’яті.

За словами депутата, нова ініціатива стала продовженням попередніх законодавчих кроків, спрямованих на протидію українофобії та зміцнення національної безпеки. Законопроєкт №15192 уже підтримали близько трьох десятків парламентарів із різних політичних сил, що свідчить про широку підтримку ідеї на рівні парламенту.

Документ передбачає покарання за публічне заперечення факту Голодомору як геноциду, а також за спроби виправдовувати чи применшувати злочини тоталітарного режиму СРСР.

Окремо йдеться про відповідальність за створення та поширення матеріалів, які заперечують трагедію або спотворюють її масштаби.

У поясненнях до ініціативи наголошується: подібні дії сьогодні розглядаються не лише як історичний ревізіонізм, а й як елемент інформаційної війни. На думку авторів, заперечення Голодомору використовується для підриву української ідентичності та розколу суспільства.

Таким чином, законодавці пропонують закріпити на рівні кримінального права захист історичної правди, розглядаючи її як одну з ключових складових державної стійкості в умовах сучасних загроз.

