В Раде регистрируют резонансный закон: какое наказание готовят за отрицание Голодомора

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа. Инициатором выступил нардеп Николай Княжицкий, заявивший о значительном общественном резонансе вокруг темы защиты исторической памяти.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По словам депутата, новая инициатива стала продолжением предварительных законодательных шагов, направленных на противодействие украинофобии и укреплению национальной безопасности. Законопроект №15192 уже поддержали около трех десятков парламентариев из разных политических сил, что свидетельствует о широкой поддержке идеи на уровне парламента.

Документ предусматривает наказание за публичное отрицание факта Голодомора как геноцида, а также попытки оправдывать или преуменьшать преступления тоталитарного режима СССР.

Отдельно речь идет об ответственности за создание и распространение материалов, отрицающих трагедию или искажающих ее масштабы.

В пояснениях к инициативе отмечается: подобные действия сегодня рассматриваются не только как исторический ревизионизм, но и как элемент информационной войны. По мнению авторов, отрицание Голодомора используется для подрыва украинской идентичности и раскола общества.

Таким образом, законодатели предлагают закрепить на уровне уголовного права защиту исторической правды, рассматривая ее как одну из ключевых составляющих государственной устойчивости в условиях современных угроз.

