У Раді провалено важливе голосування: з чим підкачала монобільшість

Верховна Рада України провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

У Конституційному суді зараз шість вакантних місць: два має призначити президент, два – парламент та ще два – з'їзд суддів.

На дві вакантні посади претендували:

Захар Тропін – директор Департаменту міжнародного співробітництва Мін'юсту;

Оксана Клименко – головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради;

Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, радник голови парламенту Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалістий – прокурор Офісу Генерального прокурора.

Попередньо дорадча група експертів, до якої входили міжнародні представники, найвищу оцінку дала Тропіну – 5 голосів підтримки, Клименко отримала 4, Кириченко та Цимбалістий – по 3.

Під час голосування депутати спочатку розглядали кандидатури Тропіна та Клименка. Проте обидва не набрали потрібної кількості голосів: Тропін отримав 224, а Клименко – лише 93.

Далі Верховна Рада проголосувала за Юлію Кириченка (179 голосів) та Тараса Цимбалістого (84 голоси). На повторному голосуванні Кириченко набрала 126 голосів, а Цимбалістий — 74, що також не дозволило ухвалити рішення.

Після цього речник Верховної Ради Стефанчук запропонував оголосити новий конкурс для відбору кандидатів.

Варто нагадати, що з 27 січня 2025 року Конституційний Суд України не має необхідного кворуму для ухвалення рішень.

Того дня минув дев'ятирічний термін повноважень одразу трьох суддів, після чого у складі КСУ залишилося лише 11 суддів із 18 потрібних. Для роботи суду потрібна присутність не менше 12 суддів. Загалом вакантними залишалися сім посад.

