У Раді поставили крапку із питанням демобілізації

Заклики до демобілізації під час повномасштабної війни є популізмом. При цьому влада готує перехід на контрактну службу із гарантованим відпочинком. Таку думку висловив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Нардеп зазначив, що питання демобілізації – це результат популістських закликів окремих колег, які займаються більше своєю публічною харизмою, впізнаваністю та "любов'ю" до народу, ніж реальним станом речей.

"Тому що закликати – давайте ми зараз усіх відпустимо... Ну, це було б добре сприйнято переважною більшістю громадян, але, ну, давайте всіх відпустимо вдома, втратимо країну, і житимемо під російським військовим, тоталітарним режимом", – зазначив Федір Вениславський.

На його думку, це, крім популізму, нічого під собою не має. Політик зазначив, що він особисто неодноразово говорив про це із 2023 року, коли почали вперше звучати заклики про демобілізацію.

"Я говорив про те, що в умовах такої повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, говорити про демобілізацію – це нонсенс із погляду навіть історичної ретроспективи. Такого ніхто ніколи не бачив, ніколи у світі такого не було", – наголосив Веніславський.

При цьому він згоден з тим, що влада має дати якусь прогнозованість нашим військовим, які на фронті вже чотири роки, а деякі ще з 2014. І саме контрактний механізм, контрактна модель цьому найбільше сприятиме.

