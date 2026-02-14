logo

В Раде поставили точку с вопросом демобилизации
НОВОСТИ

В Раде поставили точку с вопросом демобилизации

Федор Вениславский высказался о демобилизации, намекнув, что эту тему подымают популисты

14 февраля 2026, 09:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Призывы к демобилизации во время полномасштабной войны являются популизмом. При этом власть готовит переход на контрактную службу с гарантированным отдыхом. Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

В Раде поставили точку с вопросом демобилизации

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, вопрос демобилизации – это результат популистских призывов отдельных коллег, которые занимаются больше своей публичной харизмой, узнаваемостью и "любовью" к народу, чем реальным положением вещей.

"Потому что призывать – давайте мы сейчас всех отпустим... Ну, это было бы хорошо воспринято подавляющим большинством граждан, но, ну, давайте всех отпустим по домам, потеряем страну, и будем жить под российским военным, тоталитарным режимом", – отметил Федор Вениславский.

По его мнению, это кроме популизма ничего под собой не имеет. Политик отметил, что он лично неоднократно говорил об этом с 2023 года, когда начали впервые звучать призывы о демобилизации. 

"Я говорил о том, что в условиях такой полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, говорить о демобилизации – это нонсенс с точки зрения даже исторической ретроспективы. Такого никто никогда не видел, никогда в мире такого не было", – отметил Вениславский.

При этом он согласен с тем, что власти должны дать какую-то прогнозируемость нашим военным, которые на фронте уже четыре года, а некоторые еще с 2014. И именно контрактный механизм, контрактная модель этому наиболее будет способствовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — весной 2026 года для Украины может открыться реальное окно возможностей для завершения войны. Наиболее перспективными месяцами могут стать март и апрель. Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.



Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/demobilizatsiya-tse-nonsens-nikoli-sviti-1770999576.html
