В Раде поставили точку с вопросом демобилизации

Призывы к демобилизации во время полномасштабной войны являются популизмом. При этом власть готовит переход на контрактную службу с гарантированным отдыхом. Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, вопрос демобилизации – это результат популистских призывов отдельных коллег, которые занимаются больше своей публичной харизмой, узнаваемостью и "любовью" к народу, чем реальным положением вещей.

"Потому что призывать – давайте мы сейчас всех отпустим... Ну, это было бы хорошо воспринято подавляющим большинством граждан, но, ну, давайте всех отпустим по домам, потеряем страну, и будем жить под российским военным, тоталитарным режимом", – отметил Федор Вениславский.

По его мнению, это кроме популизма ничего под собой не имеет. Политик отметил, что он лично неоднократно говорил об этом с 2023 года, когда начали впервые звучать призывы о демобилизации.

"Я говорил о том, что в условиях такой полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, говорить о демобилизации – это нонсенс с точки зрения даже исторической ретроспективы. Такого никто никогда не видел, никогда в мире такого не было", – отметил Вениславский.

При этом он согласен с тем, что власти должны дать какую-то прогнозируемость нашим военным, которые на фронте уже четыре года, а некоторые еще с 2014. И именно контрактный механизм, контрактная модель этому наиболее будет способствовать.

