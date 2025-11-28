logo_ukra

У Раді оцінили ймовірність, що мирна угода щодо припинення війни зірветься в останній момент
НОВИНИ

У Раді оцінили ймовірність, що мирна угода щодо припинення війни зірветься в останній момент

Наразі йдуть консультації між американською та російською стороною

28 листопада 2025, 16:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для Росії особливих причин не потрібно, щоб зірвати будь-які домовленості. Росіяни можуть будь-що сказати і перекрутити відповідальність, по-перше. По-друге, сказати, що їх це не влаштовує і таке інше. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

У Раді оцінили ймовірність, що мирна угода щодо припинення війни зірветься в останній момент

Федір Веніславський. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначив, що для України важливо демонструвати партнерам, що Україна готова до миру.

"Якщо Росія не готова до миру, то, напевно, мають бути вже рішучіші дії. Я думаю, що це буде якраз наслідком, якщо Росія відмовиться у тій чи іншій формі під якимось уявним приводом підписувати мирну угоду, яка попередньо, як ми знаємо, була узгоджена", – зазначив Федір Веніславський.

За його словами, зараз йдуть консультації між американською стороною та російською. Ніхто не скасовував візит Віткоффа до Москви, де він говоритиме про вже узгоджені пункти, які поки що не оприлюднені.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто справді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він був публічно запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера та росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розпочавши свою миротворчу діяльність президент США Дональд Трамп рахував та продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним у наступні тижні. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.




