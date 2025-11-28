В Раде оценили вероятность, что мирное соглашение по прекращению войны сорвется в последний момент

Для России причин особых не нужно, чтобы сорвать любые договоренности. Россияне могут что угодно сказать и перекрутить ответственность, во-первых. Во-вторых, сказать, что их это не устраивает и так далее. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" рассказал нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

Политик отметил, для Украины важно демонстрировать партнерам, что Украина готова к миру.

"Если Россия не готова к миру, то, наверное, должны быть уже более решительные действия. Я думаю, что это будет как раз следствием, если Россия откажется в той или иной форме под каким-то мнимым предлогом подписывать мирное соглашение, которое предварительно, как мы знаем, было согласовано", – отметил Федор Вениславский.

По его словам, сейчас идут консультации между американской стороной и российской. Никто не отменял визит Уиткоффа в Москву, где он будет говорить об уже согласованных пунктах, которые пока не обнародованы.

