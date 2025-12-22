Найбільша індульгенція для корупціонерів сьогодні – це фраза "не на часі". Таку заяву зробив нардеп Дмитро Разумков.

У Раді обурюються: Якщо війна стає «щитом» для корупціонерів – вона триватиме вічно

"Коли нас переконують "не виносити сміття з хати", "не розхитувати владу" і "розібратися після перемоги", варто чесно сказати: згодом вже не буде з ким розбиратися. Корупціонери, яких не чіпають під час війни, зацікавлені в тому, щоб вона тривала якнайдовше, бо тоді це "свято корупції і безкарності" буде для них вічним.

А щоб їх перестали критикувати – треба перестати красти", – наголошує політик.

Він зауважив, що корупція сьогодні б’є не лише по бюджету. Вона нищить міжнародну підтримку України. Іноземним партнерам дедалі складніше пояснювати своїм громадянам, чому їхні податки мають іти в країну, де постійно спливають корупційні скандали.

"Корупція — це вбивство. Коли гроші розкрадають — не вистачає зброї, немає захисту критичної інфраструктури, лікарні ризикують залишитися без життєво важливого обладнання. Не підвищуються зарплати військовим, діти вчаться у темряві, бізнес виживає на генераторах і платить за електроенергію у 2,5 рази більше.

Війна не може бути захистом для злочинів. Боротися з корупцією — це не "розхитувати державу", а єдиний спосіб її втримати!" – наголосив Разумков.

