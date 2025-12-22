logo

В Раде возмущаются: Если война становится «щитом» для коррупционеров – она будет продолжаться вечно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде возмущаются: Если война становится «щитом» для коррупционеров – она будет продолжаться вечно

«Надо прекратить воровать» – нардеп о власти в Украине

22 декабря 2025, 16:38
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Самая большая индульгенция для коррупционеров сегодня – это фраза "не ко времени". Такое заявление сделал нардеп Дмитрий Разумков.

В Раде возмущаются: Если война становится «щитом» для коррупционеров – она будет продолжаться вечно

В Раде возмущаются: Если война становится «щитом» для коррупционеров – она будет продолжаться вечно

"Когда нас убеждают "не выносить сор из избы", "не расшатывать власть" и "разобраться после победы", стоит честно сказать: со временем уже не с кем будет разбираться. Коррупционеры, которых не трогают во время войны, заинтересованы в том, чтобы она продолжалась как можно дольше, потому что тогда этот праздник коррупции и безнаказанности будет для них вечным.

А чтобы их перестали критиковать – надо перестать воровать", – отмечает политик.

Он отметил, что коррупция сегодня бьет не только по бюджету. Она уничтожает международную поддержку Украины. Иностранным партнерам все сложнее объяснять своим гражданам, почему их налоги должны уходить в страну, где постоянно идут коррупционные скандалы.

"Коррупция — это убийство. Когда деньги разворовывают – не хватает оружия, нет защиты критической инфраструктуры, больницы рискуют остаться без жизненно важного оборудования. Не повышаются зарплаты военным, дети учатся в темноте, бизнес выживает на генераторах и платит за электроэнергию в 2,5 раза больше.

Война не может быть защитой преступлений. Бороться с коррупцией — это не "расшатывать государство", а единственный способ его удержать!" – подчеркнул Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 16-й серии второго сезона сериала "Слуга народа" зрители заметили очень неоднозначный момент: бывший премьер-коррупционер Чуйко выходит из тюрьмы по договоренности с президентом Голобородько (которого играет Владимир Зеленский) и пытается вылететь из Украины в Израиль под фамилией… Миндич.



