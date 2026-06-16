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У Раді обурені: скоро народ особисто «спитає» у нардепів за їхні рішення

«Хтось справді вірить, що це хвилює людей?»: Дмитро Разумков жорстко розкритикував пріоритети Верховної Ради

16 червня 2026, 11:43
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Недилько Ксения

Парламентська більшість у Верховній Раді ухвалює рішення, які суперечать реальним потребам суспільства та військових. Із такою заявою виступив народний депутат Дмитро Разумков, звинувативши колег у забутті своїх обіцянок перед виборцями.

У Раді обурені: скоро народ особисто «спитає» у нардепів за їхні рішення

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Кожен народний депутат складав присягу – на вірність Україні та перед українським народом", — нагадав політик, висловивши обурення тим, що під прикриттям допомоги армії з фінансування закупівлі озброєння для ЗСУ було вилучено 40 мільярдів гривень.

Нардеп зазначив, що деякі депутати намагалися закласти в бюджет кошти на ремонт доріг чи розведення мальків риб, проте ці ініціативи вдалося вчасно заблокувати. Замість вирішення кризових питань законодавчий орган зосередився на формальних процедурах.

"Українців сьогодні турбують не парламентські ТСК, а свавілля ТЦК", — наголосив Разумков, критикуючи Раду за створення чергових тимчасових спеціальних комісій замість запровадження суворої кримінальної та адміністративної відповідальності для представників військкоматів.

Політик підкреслив, що поки суспільство вимагає підвищення заробітних плат медикам і педагогам, у кулуарах обговорюють скасування для них бронювання від мобілізації. Крім того, на тлі мізерного забезпечення літніх людей з'являються пропозиції підняти віковий поріг для виходу на пенсію до 67 років, що фактично дорівнює середній тривалості життя чоловічого населення в країні.

"Верховній Раді варто згадати, кому вона насправді має служити", — резюмував Разумков, попередивши колег про ризик радикальної реакції громадян, якщо депутати не повернуться до захисту народних інтересів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Рівненщині побутовий інструмент став вирішальним аргументом у конфлікті між місцевими мешканцями та представниками військкомату. У регіональних пабліках та соціальних мережах стрімко поширюється відеоролик, на якому зафіксовано жорстке протистояння під час спроби примусової мобілізації.



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