У Раді обурені: скоро народ особисто «спитає» у нардепів за їхні рішення

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Недилько Ксения
Парламентська більшість у Верховній Раді ухвалює рішення, які суперечать реальним потребам суспільства та військових. Із такою заявою виступив народний депутат Дмитро Разумков, звинувативши колег у забутті своїх обіцянок перед виборцями.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Нардеп зазначив, що деякі депутати намагалися закласти в бюджет кошти на ремонт доріг чи розведення мальків риб, проте ці ініціативи вдалося вчасно заблокувати. Замість вирішення кризових питань законодавчий орган зосередився на формальних процедурах.
Політик підкреслив, що поки суспільство вимагає підвищення заробітних плат медикам і педагогам, у кулуарах обговорюють скасування для них бронювання від мобілізації. Крім того, на тлі мізерного забезпечення літніх людей з'являються пропозиції підняти віковий поріг для виходу на пенсію до 67 років, що фактично дорівнює середній тривалості життя чоловічого населення в країні.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що на Рівненщині побутовий інструмент став
вирішальним аргументом у конфлікті між місцевими мешканцями та представниками
військкомату. У регіональних пабліках та соціальних мережах стрімко поширюється
відеоролик, на якому зафіксовано жорстке протистояння під час спроби примусової
мобілізації.