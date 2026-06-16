Парламентское большинство в Верховной Раде принимает решения, противоречащие реальным потребностям общества и военных. С таким заявлением выступил народный депутат Дмитрий Разумков, обвинив коллег в забвении своих обещаний перед избирателями.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Каждый народный депутат приносил присягу – на верность Украине и перед украинским народом", — напомнил политик, выразив возмущение тем, что под прикрытием помощи армии по финансированию закупки вооружения для ВСУ было изъято 40 миллиардов гривен.

Нардеп отметил, что некоторые депутаты пытались заложить в бюджет средства на ремонт дорог или разведение мальков рыб, однако эти инициативы удалось заблокировать. Вместо решения кризисных вопросов, законодательный орган сосредоточился на формальных процедурах.

"Украинцев сегодня беспокоят не парламентские ВСК, а произвол ТЦК", — подчеркнул Разумков, критикуя Раду за создание очередных временных специальных комиссий вместо введения строгой уголовной и административной ответственности для представителей военкоматов.

Политик подчеркнул, что пока общество требует повышения зарплат медикам и педагогам, в кулуарах обсуждают отмену для них бронирования от мобилизации. Кроме того, на фоне мизерного обеспечения пожилых людей появляются предложения поднять возрастной порог для выхода на пенсию до 67 лет, что фактически равняется средней продолжительности жизни мужского населения в стране.

"Верховной Раде стоит вспомнить, кому она действительно должна служить", — резюмировал Разумков, предупредив коллег о риске радикальной реакции граждан, если депутаты не вернутся к защите народных интересов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Ровенщине бытовой инструмент стал решающим аргументом в конфликте между местными жителями и представителями военкомата. В региональных пабликах и социальных сетях стремительно распространяется видеоролик, на котором зафиксировано жесткое противостояние при попытке принудительной мобилизации.



