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Недилько Ксения
Парламентское большинство в Верховной Раде принимает решения, противоречащие реальным потребностям общества и военных. С таким заявлением выступил народный депутат Дмитрий Разумков, обвинив коллег в забвении своих обещаний перед избирателями.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Нардеп отметил, что некоторые депутаты пытались заложить в бюджет средства на ремонт дорог или разведение мальков рыб, однако эти инициативы удалось заблокировать. Вместо решения кризисных вопросов, законодательный орган сосредоточился на формальных процедурах.
Политик подчеркнул, что пока общество требует повышения зарплат медикам и педагогам, в кулуарах обсуждают отмену для них бронирования от мобилизации. Кроме того, на фоне мизерного обеспечения пожилых людей появляются предложения поднять возрастной порог для выхода на пенсию до 67 лет, что фактически равняется средней продолжительности жизни мужского населения в стране.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Ровенщине бытовой инструмент стал решающим аргументом в конфликте между местными жителями и представителями военкомата. В региональных пабликах и социальных сетях стремительно распространяется видеоролик, на котором зафиксировано жесткое противостояние при попытке принудительной мобилизации.