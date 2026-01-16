Як була "захищена" українська енергетика — вже побачила вся країна. На відновлення й захист енергетичної інфраструктури виділялися мільярди гривень. Але реальний результат — або недобудовані укріплення, або зупинені роботи, або "захист", який існує лише на паперах. Таку заяву зробив народний депутат Дмитро Разумков.

У Раді обурені щодо стану енергетики: влада сама зробила подарунок ворогу

"В окремих випадках проєктно-кошторисну документацію оформлюють на об’єкти, які вже зруйновані або критично пошкоджені. Із виділених на захист інфраструктури мільярдів фактично використано мізер. Де решта коштів?!

Уся ця інформація — у відкритому доступі. Влада робить великий подарунок ворогу, розповідаючи де в нас слабкі місця, а потім звітуючи, що "все відновлено".

По-перше, після таких заяв ворог б’є з новою силою.

По-друге, як можна брехати людям про відновлення світла і опалення?

Нехай прем’єрка і міністри сходять в гості до людей у квартири, де +5, +8 градусів. Нехай подивляться їм в очі і почують, що про "все відновлено" думають ті, хто мерзне вдома!", – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського утворили і провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Про це заявив новообраний міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, такі засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7.

"Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області. Заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування міста Києва та Київської області", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що були визначені необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.