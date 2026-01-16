Как была "защищена" украинская энергетика, уже увидела вся страна. На восстановление и защиту энергетической инфраструктуры выделялось миллиарды гривен. Но реальный результат — либо недостроенные укрепления, либо остановленные работы, либо "защита", существующая только на бумагах. Такое заявление сделал народный депутат Дмитрий Разумков.

В Раде возмущены состоянием энергетики: власть сама сделала подарок врагу

"В отдельных случаях проектно-сметную документацию оформляют на уже разрушенные или критически поврежденные объекты. Из выделенных в защиту инфраструктуры миллиардов фактически использован мизер. Где остальные средства?!

Вся эта информация – в открытом доступе. Власть делает большой подарок врагу, рассказывая где у нас слабые места, а затем отчитываясь, что все восстановлено.

Во-первых, после подобных заявлений враг бьет с новой силой.

Во-вторых, как можно лгать людям о восстановлении света и отоплении?

Пусть премьер и министры сходят в гости к людям в квартиры, где 5, 8 градусов. Пусть посмотрят им в глаза и услышат, что обо всем восстановлено думают те, кто мерзнет дома!", – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского образовали и провели первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве. Об этом заявил новоизбранный министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7.

"Наша задача — оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задачу обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области. Заслушали актуальную информацию о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления города Киева и Киевской области", – отметил министр.

Он подчеркнул, что были определены необходимые шаги по быстрому ремонту энергообъектов, формированию запасов оборудования и привлечению международной помощи.