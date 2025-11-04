У Раді назвали козир, який Трамп хоче отримати перед наступним раундом переговорів з путіним

Рубрики
Найближчим часом переговори між США та росією про мир в Україні дуже малоймовірні. Сторони вирішили посилювати свої переговорні позиції. Про те це не означає, що президент США вирішив просто спостерігати. Він вирішив діяти поступово, намагаючись викинути рф з нафтового ринку. Таку думку голова постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Він продовжує, йдеться, насамперед, про Венесуелу з найбільшими у світі запасами нафти, Нігерію, яка є найбільшим у Африці постачальником та входить до ОПЕК, Мексику, яка входить до топ-15 нафтовиробників, а також Колумбію. Кожній з цих країн США погрожують зараз війною або спецоперацією. До цього може і не дійти, бо мета — просто залякати ці країни та відновити позиції США у Західній півкулі, а також отримати вплив на прийняття цими країнами рішень у сфері енергетики, насамперед у торгівлі нафтою.
За його словами. Головна прикрість для України у тому, що складні і великі справи не вирішуються так швидко, як хотілося би, просто за чиїмсь бажанням. Це займає тривалий час. Тому Трампу доведеться над цим попрацювати, а наше завдання — вистояти з мінімальними втратами людей та території, щоб не дати путіну посилити його переговорні позиції до наступної зустрічі з Трампом.
