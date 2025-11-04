В Раде назвали козырь, который Трамп хочет получить перед следующим раундом переговоров с Путиным

В ближайшее время переговоры между США и россией о мире в Украине очень маловероятны. Стороны решили ужесточать свои переговорные позиции. Об этом не значит, что президент США решил просто наблюдать. Он решил действовать постепенно, пытаясь выбросить РФ из нефтяного рынка. Таково мнение главы постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"С одной стороны, путин проводит испытания своих новых ракет и будет пытаться захватить весь Донбасс, чтобы доказать Трампу, что сила на его стороне, и его условия должны быть учтены. В свою очередь, Трамп временно отпускает ситуацию, чтобы сосредоточиться на других вопросах и зайти к мирному урегулированию с другой стороны. США и дальше будут помогать нам разведданными и продавать оружие для нас через программу PURL. Но для Трампа сейчас становится приоритетным вопрос нефти, точнее, отдельных ее поставщиков", – отметил нардеп.

Он продолжает, в первую очередь, речь идет о Венесуэле с крупнейшими в мире запасами нефти, Нигерии, которая является крупнейшим в Африке поставщиком и входит в ОПЕК, Мексику, которая входит в топ-15 нефтепроизводителей, а также Колумбию. Каждой из этих стран США угрожают сейчас войной или спецоперацией. До этого может и не дойти, потому что цель просто запугать эти страны и восстановить позиции США в Западном полушарии, а также получить влияние на принятие этими странами решений в сфере энергетики, прежде всего в торговле нефтью.

"Другими словами, Трамп хочет существенно нарастить мировую добычу нефти, чтобы снизить цены и безболезненно для мировой экономики выбросить с рынка россию. Это тот самый козырь, который Трамп хочет получить перед следующим раундом переговоров с Путиным. А пока он будет наблюдать, как после введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла" российский бюджет и экономика продолжат падение. И когда "клиент" созреет, придет к нему с новым расписанием и жесткими для пути условиями", – отметил политик.

По его словам. Главная досада для Украины в том, что сложные и великие дела не решаются так быстро, как хотелось бы, просто по чьему-то желанию. Это занимает длительное время. Поэтому Трампу придется над этим поработать, а наша задача – выстоять с минимальными потерями людей и территории, чтобы не дать пути усилить его переговорные позиции до следующей встречи с Трампом.

