В Раде назвали козырь, который Трамп хочет получить перед следующим раундом переговоров с Путиным

Кравцев Сергей
В ближайшее время переговоры между США и россией о мире в Украине очень маловероятны. Стороны решили ужесточать свои переговорные позиции. Об этом не значит, что президент США решил просто наблюдать. Он решил действовать постепенно, пытаясь выбросить РФ из нефтяного рынка. Таково мнение главы постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Он продолжает, в первую очередь, речь идет о Венесуэле с крупнейшими в мире запасами нефти, Нигерии, которая является крупнейшим в Африке поставщиком и входит в ОПЕК, Мексику, которая входит в топ-15 нефтепроизводителей, а также Колумбию. Каждой из этих стран США угрожают сейчас войной или спецоперацией. До этого может и не дойти, потому что цель просто запугать эти страны и восстановить позиции США в Западном полушарии, а также получить влияние на принятие этими странами решений в сфере энергетики, прежде всего в торговле нефтью.
По его словам. Главная досада для Украины в том, что сложные и великие дела не решаются так быстро, как хотелось бы, просто по чьему-то желанию. Это занимает длительное время. Поэтому Трампу придется над этим поработать, а наша задача – выстоять с минимальными потерями людей и территории, чтобы не дать пути усилить его переговорные позиции до следующей встречи с Трампом.
