У Раді натякнули, що після обстрілів РФ немає відповідального за відбудову енергетики

Поки уряд не може призначити міністра енергетики, Росія продовжує масовані обстріли енергетичної інфраструктури. І тут ключове питання: як ми будемо відбудовувати зруйноване? Саме міністр мав би забезпечувати координацію робіт із відновлення пошкоджених електростанцій. Але за понад місяць уряд так і не спромігся призначити керівника ключового міністерства. Про це розповів нардеп, політичний аналітик Микола Княжицький.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

"Як наслідок, у найскладнішу зиму в історії сучасної України ми увійшли без розуміння, хто в системі виконавчої влади відповідатиме за відновлення об’єктів енергосистеми після обстрілів", – зазначив нардеп.

За його словами, нездатність призначити міністра енергетики – це черговий симптом управлінської кризи чинної влади. Відставка голови Офісу президента цю кризу лише поглибила, адже Кабмін, як і раніше, не здатен самостійно обрати й призначити власних кандидатів для керівництва міністерствами. За звичкою уряд чекає на міністра, якого йому "пришлють" з Офісу президента. І хоча це явно суперечить Конституції та законам, Кабмін не демонструє бажання відмовлятися від своєї залежності від тіньових рішень випадкових людей.

Микола Княжицький наголошує, управлінська криза виникає тоді, коли тіньові зв’язки переважають встановлені законом процедури.

"Вже зараз зрозуміло, що Че Гевара та Карлсон цього разу не зможуть запропонувати своїх міністрів. Чинний Кабінет Міністрів має або навчитися працювати самостійно й відповідно до закону, або зійти зі сцени та відкрити дорогу іншим. Інакше державне управління просто не працює", – зазначив політик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — найглибша політична криза в Україні від часу повномасштабного вторгнення.



