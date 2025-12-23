В Раде намекнули, что после обстрелов РФ нет ответственного за восстановление энергетики

Пока правительство не может назначить министра энергетики Россия продолжает массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. И здесь ключевой вопрос: как мы будем восстанавливать разрушенный? Именно министр должен обеспечивать координацию работ по восстановлению поврежденных электростанций. Но через месяц правительство так и не смогло назначить руководителя ключевого министерства. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Как следствие, в сложную зиму в истории современной Украины мы вошли без понимания, кто в системе исполнительной власти будет отвечать за восстановление объектов энергосистемы после обстрелов", – отметил нардеп.

По его словам, неспособность назначить министра энергетики – это очередной симптом управленческого кризиса действующей власти. Отставка главы Офиса президента этот кризис лишь усугубила, ведь Кабмин по-прежнему не способен самостоятельно избрать и назначить собственных кандидатов для руководства министерствами. По привычке правительство ждет министра, которого ему "пришлют" из Офиса президента. И хотя это очевидно противоречит Конституции и законам, Кабмин не демонстрирует желание отказываться от своей зависимости от теневых решений случайных людей.

Николай Княжицкий отмечает, что управленческий кризис возникает тогда, когда теневые связи преобладают установленные законом процедуры.

"Уже сейчас ясно, что Че Гевара и Карлсон в этот раз не смогут предложить своих министров. Действующий Кабинет Министров должен либо научиться работать самостоятельно и согласно закону, либо сойти со сцены и открыть дорогу другим. Иначе государственное управление просто не работает", – отметил политик.

