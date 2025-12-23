В Раде намекнули, что после обстрелов РФ нет ответственного за восстановление энергетики

Рубрики
Кравцев Сергей
Пока правительство не может назначить министра энергетики Россия продолжает массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. И здесь ключевой вопрос: как мы будем восстанавливать разрушенный? Именно министр должен обеспечивать координацию работ по восстановлению поврежденных электростанций. Но через месяц правительство так и не смогло назначить руководителя ключевого министерства. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, неспособность назначить министра энергетики – это очередной симптом управленческого кризиса действующей власти. Отставка главы Офиса президента этот кризис лишь усугубила, ведь Кабмин по-прежнему не способен самостоятельно избрать и назначить собственных кандидатов для руководства министерствами. По привычке правительство ждет министра, которого ему "пришлют" из Офиса президента. И хотя это очевидно противоречит Конституции и законам, Кабмин не демонстрирует желание отказываться от своей зависимости от теневых решений случайных людей.
Николай Княжицкий отмечает, что управленческий кризис возникает тогда, когда теневые связи преобладают установленные законом процедуры.
