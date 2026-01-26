У Раді натякають, що переговори ні до чого, швидкого закінчення війни точно не буде

Незважаючи на активізацію переговорного кейсу немає жодних підстав стверджувати, що кінець війни може настати у найближчому майбутньому. Можуть бути лише точкові перемир'я, але це не свідчить про те, що Путін дійсно хоче миру. Таку думку в інтерв’ю "24 каналу" висловив Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

"Закінчення війни я точно не бачу. Звісно, все може бути, але я не бачу цього в найближчій перспективі", — зауважив парламентар, відповідаючи на запитання, чи бачить він закінчення війни у найближчій перспективі.

На його думку, Путін "гратиметься" перемовинами, енергетичним перемир'ям, одноденним, тижневим перемир'ям, щоб просто "тримати увагу" президента США Дональда Трампа.

Роман Костенко додав, що голова Кремля так "гратиметься" для того, щоб американський президент думав, що він нібито може на щось погодитися і не арештовував його "тіньовий флот" та не накладав санкцій, а також, щоб Росія могла будувати ракети, щоб не було санкцій проти її сателітів.

Нардеп вважає, що для України зараз є лише два шляхи закінчення війни: або вмерти, або знищити Росію. Як часто говорять, третього не дано.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЗСУ змінюють правила сучасної війни: Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чим завершилися переговори в ОАЕ: чи є шанс на завершення війни. Експерти в ексклюзивному інтерв’ю нашому порталу детально проаналізували ситуацію.



