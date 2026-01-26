В Раде намекают, что переговоры ни при чем, скорого окончания войны точно не будет

Несмотря на активизацию переговорного кейса, нет никаких оснований утверждать, что конец войны может наступить в ближайшем будущем. Могут быть только точечные перемирия, но это не свидетельствует о том, что Путин действительно хочет мира. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Окончание войны я точно не вижу. Конечно, все может быть, но я не вижу этого в ближайшей перспективе", — заметил парламентарий, отвечая на вопрос, видит ли он окончание войны в ближайшей перспективе.

По его мнению, Путин будет "играть" переговорами, энергетическим перемирием, однодневным, недельным перемирием, чтобы просто "держать внимание" президента США Дональда Трампа.

Роман Костенко добавил, что глава Кремля будет так "играться" для того, чтобы американский президент думал, что он якобы может на что-то согласиться и не арестовывал его "теневой флот" и не налагал санкций, а также, чтобы Россия могла строить ракеты, чтобы не было санкций против ее сателлитов.

Нардеп считает, что для Украины сейчас есть только два пути окончания войны: либо умереть, либо уничтожить Россию. Как часто говорят, третьего не дано.

